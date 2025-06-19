ÜNİ-PER-SEN'den Tayin Taleplerine Puan Usulü Önerisi

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Üniversite İdari Personel Sendikası, üniversitelerdeki memurların tayin süreçleri için puan usulüne dayalı bir sistemin kurulmasını talep ediyor. Yükseköğretim Kurulu'na yönelik eleştirilerde bulunarak belirsizlik içinde kalan 14 bin personelin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

ÜNİ-PER-SEN: "Üniversitelerde görev yapan memurların tayini için puan usulüne dayalı sistemin kurulmasını savunuyoruz"

ANKARA - Üniversite İdari Personel Sendikası tarafından üniversite personellerinin tayinine ilişkin, puan usulüne dayalı tayin sisteminin kurulması talep edildi.

ÜNİ-PER-SEN tarafından üniversite personelinin tayin taleplerine ilişkin yazılı açıklama gerçekleştirildi. 2024 yılının Ocak ayında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), tüm üniversitelere yazı göndererek farklı illerde görev yapmak isteyen yaklaşık 15 bin idari personelin başvurusunu topladığı hatırlatılan açıklamada sürecin aylarca bekletildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte Şubat ayında YÖK, başvuru yapan personele tercih hakkı tanınması için üniversitelere bir yazı gönderdi. Personel tercihlerini yaptı, tayin sonuçlarını umutla bekledi. Ancak 4 ay boyunca hiçbir açıklama yapılmadı, hiçbir adım atılmadı. YÖK Genel Sekreteri ise yer değişikliği sonuçlarının Kurban Bayramı sonrası açıklanacağını yalnızca bir haber sitesiyle paylaştı. Kurum ciddiyetiyle bağdaşmayan bu yaklaşım, on binlerce personeli belirsizlik içinde bıraktı."

"14 bin memur umudunu yitirdi"

Geçen hafta, YÖK'ün yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü süreci sadece üniversite rektörlerine mail yoluyla liste gönderdiği de belirterek, "Eşleştirme sonuçları ne kamuoyu ile ne de personelle paylaşılmadı. İdari personelin yıllardır beklediği bu kritik süreç, rektörlerin keyfi tasarrufuna terk edildi. YÖK'ün bu işlemi bir başarı gibi sunulsa da gerçek tablo büyük bir hayal kırıklığıdır. 15 bin başvuru arasından sadece bin kişinin karşılıklı yer değişikliği yapabileceği açıklandı. Geriye kalan 14 bin memur, tüm umudunu yitirdi. Üstelik gönderilen eşleştirme listeleri, sendikamızın tespitine göre sadece 15 üniversite dışında diğer 114 devlet üniversitesinde personelle hala paylaşılmadı. ve rektörler eşleştirmelere rağmen bizim böyle bir zorunluluğumuz yok personel göndermiyoruz demekteler" ifadelerine yer verildi.

"Üniversitelerde görev yapan memurların tayini için puan usulüne dayalı sistemin kurulmasını savunuyoruz"

Yükseköğretim Kurulu'ndan puan usulüne dayalı, şeffaf ve yönetmelikle tanımlanmış bir tayin sisteminin kurulmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Mevcut sistemle ne eş durumu, ne sağlık durumu, ne de isteğe bağlı yer değişiklikleri çözülebiliyor. Zincirleme eşleştirme gibi uygulamalarla dahi çok daha fazla personel yer değiştirebilirken bu imkan dahi kullanılmamıştır. Biz, Üniversite İdari Personel Sendikası olarak en başından beri devlet üniversitelerinde görev yapan memurların tayin sorununun çözümü için puan usulüne dayalı tayin sisteminin kurulmasını savunuyoruz. Bu sistemle her memur ne zaman nereye tayin olabileceğini önceden bilecek; kurumlar da işine bağlı, yüksek motivasyonla çalışan personel ile nitelikli hizmet üretmeye devam edecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - Genel
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