Ümraniye'de Kamyonetten Yola Atlayan Kurbanlık Dana Ayağını Kırdı

Ümraniye'de Kamyonetten Yola Atlayan Kurbanlık Dana Ayağını Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ümraniye'de Kamyonetten Yola Atlayan Kurbanlık Dana Ayağını Kırdı
Haber Videosu

İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki bir kamyonetten yola atlayan kurbanlık dananın sağ ön ayağının kırıldığı öğrenildi. Olay sonrası trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Ümraniye'de kamyonetten yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halindeki kamyonetten ipini kopararak yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı. Kurbanlık, hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Olay 23.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen açık kasada bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak kamyonetin kasasından yola atladı. Yola atlayan hayvanın sağ ön ayağının kırıldığı öğrenildi. Hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri Çekmeköy istikametine trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kurbanlık dananın başka bir kamyonete yüklenmesi ve götürülmesi ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Genel
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.