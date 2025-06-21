TYT Sınavında Emanetçiler Kazandı

Tyt'nin kazananı emanetçiler oldu

Poşedi 50 TL'den emanetçiler köşeyi döndü

Okullardaki emanet masaları kuyumcu dükkanına döndü

Sınava cep telefonu, küpe, güneş gözlüğü, kolye ve bilezikle gelen öğrencilerin emanet telaşesi kameralara böyle yansıdı

Poşeti 50 TL'ye emanete alınan eşyalar sınav bitimi öğrencilere geri verildi, yanında para getirmeyenlerden ücret alınmadı

BURSA - Türkiye genelinde 2.5 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavında ter dökerken, sınav salonlarının dışında emanet ticareti bambaşka bir boyutta yaşandı. Bursa'da okul önleri adeta açık hava emanet dükkanına döndü!

Milyonlarca öğrenci hedeflerine ulaşmak için 2 saat 45 dakika ter döke dursun sınav daha başlamadan kazananı belli oldu. Cep telefonu, takı, araç anahtarı ve hatta piercing'le gelen öğrenciler içeri alınmayınca devreye sokak zekasının ileri örneği poşet başına 50 TL karşılığında eşya teslim alan "emanetçiler" girdi.

Okul girişlerindeki emanetçiler poşeti 50 TL' den yasaklı eşyaları alıp sınav bitişi öğrenicilere teslim etti.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün Türkiye genelindeki 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde düzenleniyor. 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 09.15'te adaylar sınava girecekleri okul binalarına alınırken, Bursa'da da adaylar sınava girecekleri merkezlere, erken saatten itibaren aileleriyle birlikte geldi.

Tüm uyarılara rağmen öğrenciler sınava alınması yasak olan cep telefonu, güneş gözlüğü, araç anahtarı, küpe, bilezik, saat, kolye gibi eşyaları yanlarında getirdi. Yasaklı eşyalarla içeriye girmek isteyen öğreniciler kapıdan geri çevrildi. Geri çevrilen öğrencilerin imdadına emanetçiler yetişti. Telaşe düşen öğrencilerin o halleri de kameralar tarafından görüntülendi. Bu yıl poşedi 50 TL'den emanete alınan ürünler okul girişlerinde kurulan masaları kuyumcu ve cep telefonu dükkanlarına çevirdi.

Güneş gözlüğünü güvenle bırak, sınavına gönül rahatlığıyla gir!

En çok bu sene sınava altın küpe, kolye, güneş gözlüğü ve araç anahtarı getirildiğini aktaran görevliler pearcing ile sınava gelen bir gencin piercingini bile emanete aldıklarını aktardı. Bazı öğrenciler emanete verdikleri eşyaları için 50 TL para istenmesine tepki gösterirken, emanetçiler vicdanının sesini dinleyip para olmayanın da eşyası alındı. Emanete alınan eşyalar üzerlerine sahiplerinin isimlerinin yazılı olduğu kağıt yapıştırılarak poşetlere konuldu ve sınav sonu sahiplerine teslim edildi. Emanet eşyalardan toplanan paraların okul idarelerine teslim edildiği öğrenildi.