İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Tuzla'da Düğün Konvoyu Yolu Kapattı, Trafik Kilitlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da bir grup vatandaşın oluşturduğu düğün konvoyu, yüksek sesli müzik eşliğinde yolu trafiğe kapatarak horon oynaması nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tuzla'da düğün konvoyu yolu kapattı, metrelerce araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL - Tuzla'da düğün konvoyu oluşturan bir grup vatandaş, yolu trafiğe kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde horon oynadı. Metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Tuzla Aydınlı Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde kaydedildi. Düğün konvoyu oluşturan bir grup vatandaş, yolu trafiğe kapatarak yüksek sesli müzik ve kornalar eşliğinde dans etti. Yolu kapatan konvoy nedeniyle cadde üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafiğe aldırış etmeyen grup horon oynamaya devam etti. Bir süre beklemek zorunda kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da Düğün Konvoyu Yolu Kapattı, Trafik Kilitlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BERK AKBAŞ - Genel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.