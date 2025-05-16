Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi
İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı, barış müzakereleri çerçevesinde sona erdi. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra iki ülkenin aynı masada buluştuğu kritik görüşme, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleşti.
Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi
İSTANBUL - İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin bitmesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında başlamıştı. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra Rusya ve Ukrayna'nın aynı masada buluştuğu görüşme sona erdi. Kritik görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi.