Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı
İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri çerçevesinde Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı başladı. Görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla yapılıyor.
Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı başladı
İSTANBUL - İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı başladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısına geçildi. Yaklaşık 3 aradan sonra Rusya ve Ukrayna'nın aynı masada buluştuğu görüşmenin başladığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel