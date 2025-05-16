Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı
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Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı
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İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri çerçevesinde Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı başladı. Görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla yapılıyor.

Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı başladı

İSTANBUL - İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısı başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısına geçildi. Yaklaşık 3 aradan sonra Rusya ve Ukrayna'nın aynı masada buluştuğu görüşmenin başladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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