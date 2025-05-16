Türkiye'nin Ev Sahipliğinde Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor

Türkiye'nin Ev Sahipliğinde Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor
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İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için barış masası kurulacak. Yerli ve yabancı basın mensupları bu önemli müzakereleri takip ediyor.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının Dolmabahçe'deki müzakere nöbeti sürüyor

İSTANBUL - Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da barış masası kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek görüşmeleri takip eden yerli ve yabancı basın mensuplarının müzakere nöbeti ise sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlatıldığını ilan etmesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 3 yıl geride kalırken, heyetler Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masasında bir araya gelecek. Aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda gazeteci, İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye, Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki toplantıları takip ediyor. Yerli ve yabancı basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki bekleyişi de sürüyor. Öte yandan çalışma ofisi önünde ve çevresi güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Genel
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