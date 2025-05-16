Türkiye-ABD-Ukrayna Barış Görüşmeleri Sona Erdi
İstanbul'da düzenlenen üçlü toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi amacıyla müzakereler yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Türkiye -ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
İSTANBUL - İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi.
Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, heyetlerin ilerleyen dakikalarda açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel