Türkiye-ABD-Ukrayna Barış Görüşmeleri Sona Erdi

Türkiye-ABD-Ukrayna Barış Görüşmeleri Sona Erdi
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İstanbul'da düzenlenen üçlü toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi amacıyla müzakereler yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye -ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İSTANBUL - İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi.

Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, heyetlerin ilerleyen dakikalarda açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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