Türk Gençler, Çin'de Dünya Üçüncüsü Oldu

Türk Gençler, Çin'de Dünya Üçüncüsü Oldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Genç Akademi' programından mezun olan Signpath Takımı, Çin'de düzenlenen Huawei ICT Competition'da inovasyon kategorisinde dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Avrupa elemelerinde kazandıkları Büyük Ödül ile finale yükselen takım, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti.

Türk gençlerden Çin'de büyük başarı

Genç Akademi mezunlarından Çin'de dünya üçüncüsü oldu

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Genç Akademi" bünyesinde yetişen Signpath Takımı, Çin'de düzenlenen Huawei ICT Competition'da inovasyon kategorisinde dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Avrupa elemelerinde "Grand Prize" (Büyük Ödül) kazanarak finale yükselen Signpath Takımı, dünya çapında birçok ülkenin katılım gösterdiği yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Takım üyeleri, sergiledikleri teknik bilgi birikimi, yenilikçi çözümleri ve etkili ekip çalışmalarıyla jüri ve izleyicilerin takdirini topladı. Bu başarı, Türkiye'nin genç yeteneklerinin teknoloji üretme kapasitesini ve küresel rekabetteki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şampiyon gençler, THY uçağıyla sabah saatlerinde Guangzhou'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Akademi eğitmeni Yusuf Seyit Özdermir, "Bu sene ICT akademi yarışmasında Avrupa'da Grand Prize ödülü aldık. Signpath takımımız gençlerimizin oluşturduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklediği daha sonra globalde ise yarışarak dünya 3 üncülüğüne elde ettiler. Bu gurur bizi ve gençlerimizi çok heyecanlandırdı. Bu ödülü aldığımız için gelmemizden dolayı çok mutluyuz. Yolculuk uzun olmasına rağmen buraya döndüğümüzde bizi karşılamaları bize destek vermeleri bizi çok mutlu etti. Ülkemizi gençlerimizle birlikte daha üst yarışmalarda daha farklı branşlarda daha da iyi projelerle temsil etmek istiyoruz" dedi.

Şampiyon takımda yer alan Ulaş Uçan, ise "Huawei ICT yarışmasında Avrupa Şampiyonu olduk. Globalde de dünya 3'sü olduk. Bu süreçte bize destek verdikleri için genç akademiye ve gençlik bakanlığına teşekkür etmek isterim. Bizim için harika süreçti çok büyük tecrübeler edindik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP GÖRKEM AKAN - Genel
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