Tüketici Hakem Heyetinden Özel Hastanelere Emsal Karar: Alınan Fazla Ücret İade Edilecek

Tüketici Hakem Heyetinden Özel Hastanelere Emsal Karar: Alınan Fazla Ücret İade Edilecek
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Kayseri'de, özel hastanelerin hastalardan aldığı fazla ücretlerin iade edilmesine dair emsal bir karar alındı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, hastaların haklarını korumak için başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Özel hastanenin aldığı fazla ücret tüketiciye iade edildi

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici hakem heyetinden çıkan emsal karara göre özel hastanelerin vatandaşlardan aldıkları fazla ücretlerim hakem heyetine başvurulması halinde ücretin iade edileceğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede doğum yapan bir kadından 24 bin TL ücret alındı. Kişi, hastaneden taburcu olduktan sonra fazla ücret alındığını söyleyerek, Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Atanan bilirkişinin raporuna göre, fazla ücret alındığı tespit edildi ve iadesine karar verildi. Alınan bu karar emsal niteliği taşırken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şahin, "Özel hastanelerin yıllardır önüne geçemediğimiz bir uygulaması var. Bakanlığın çıkarmış olduğu yasalara göre özel hastaneler hastalardan fark ücreti talep etmesi sahip. Bu fark ücreti belli bir oranda geçerli. Bakanlık bunu belirlemiş ama özel hastaneler bu farkla yetinmiyorlar ve daha fazla para almanın yoluna gidiyorlar. Burada da ilk defa bir hakem heyetinden emsal bir karar çıktı. Daha önce fazla parası alınan tüketiciler SGK'ya başvuruyordu. İlk defa hakem heyetine başvuruyor ve heyet çok doğru bir kararla bilirkişi atayarak alınan fazla ücreti tespit ediyor. Yasaların belirlediği oranın üzerinde olduğu için iadesine karar veriyor. Hastamız sezeryanla doğrum yapmış ve kendisinden 24 bin TL ücret alınmış. Bilirkişi de alınması gereken paranın farkıyla beraber 9 bin TL olduğunu belirlemiş. Geriye kalan fazla bedelin iadesine karar veriliyor. Burada bilirkişini ücretini de, tebligat masraflarını da hastane ödüyor. Bu gerçekten emsal bir karar. Kahramanmaraş Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetini tebrik ediyorum. Bütün hakem heyetlerinin tüketiciden alınan bu fazla bedeli geri iade etmesi durumunda olduğunu gösteren bir karar. Hastalarımız bir özel hastaneye gittiğinde ücret ödüyorlar ama daha sonra belgelerini saklayarak bunun peşine düşüp, fark ücretini de kontrol ettiğinde başvururlarsa haklarını geri alabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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