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Trafik Polisi Düğün Halayında Renkli Anlar Yaşandı

Trafik Polisi Düğün Halayında Renkli Anlar Yaşandı
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Düzce'de bir sokak düğününde, motosikletli trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede halay çekerek katılımcılara neşe kattı. Renkli görüntüler oluştu.

Trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekti, renkli görüntüler ortaya çıktı

DÜZCE - Düzce'de motosikletli trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Olay Ağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sokak düğünü yapılan mahallede bazı araçların yolu kapatacak şekilde park etmesi sebebi ile başka araçların geçişi olmayınca bölgeye müdahale etmek için trafik ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye giden motosikletli trafik polisi araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından yapılan halay davetini kırmayarak halay çekti. O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Genel
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