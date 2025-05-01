Trabzon'da 1 Mayıs kutlamaları

TRABZON - Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika ve siyasi parti üyelerinin horon oynayarak kutladığı 1 Mayıs etkinliğinde konuşan Türk-İş Trabzon Şube Başkanı Gökhan Gedikli, "Bütün zor günlerde biz varız, depremde biz varız. Yangında biz varız. Selde biz varız. Yağmurda biz varız. Heyelanda biz varız. Karda biz varız. Pandemi de biz varız. Darbelerin önlenmesinde biz varız. Bütün zor günlerde olmaya da devam edeceğiz" dedi.