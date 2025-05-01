Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Trabzon'da 1 Mayıs kutlamaları

Trabzon'da 1 Mayıs kutlamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 1 Mayıs kutlamaları Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

Trabzon'da 1 Mayıs kutlamaları

TRABZON - Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika ve siyasi parti üyelerinin horon oynayarak kutladığı 1 Mayıs etkinliğinde konuşan Türk-İş Trabzon Şube Başkanı Gökhan Gedikli, "Bütün zor günlerde biz varız, depremde biz varız. Yangında biz varız. Selde biz varız. Yağmurda biz varız. Heyelanda biz varız. Karda biz varız. Pandemi de biz varız. Darbelerin önlenmesinde biz varız. Bütün zor günlerde olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Genel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.