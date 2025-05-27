Temizlik Yaparken Tarihe Dokundu: 1966 Yılına Ait Mektuplar Bulundu

Temizlik Yaparken Tarihe Dokundu: 1966 Yılına Ait Mektuplar Bulundu
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İzmir'de bir genç, temizlik yaptığı eski bir evde 1966 yılına ait mektuplar ve fotoğraflar buldu. Mektupların sahiplerine ulaşmak isteyen genç, bu belgelerin tarihi ve manevi değerine dikkat çekti.

Temizlik yaparken tarihe dokundu...1966 yılına ait mektupların sahiplerini arıyor

İZMİR - İzmir'de yaşayan bir genç, temizlik yapmak için gittiği eski bir evde 1966 yılına ait mektuplar ve fotoğraflar buldu. Belgelerin hem tarihi hem de manevi açıdan büyük değer taşıdığını düşünen genç, mektupların sahiplerine ya da yakınlarına ulaşmak istiyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Kerem Top (18), temizlik yapmak için ilçedeki eski bir eve gitti. Gittiği evde eski fotoğraflar ve mektuplar da bulan Top, mektupların el yazmasıyla yazıldığını ve 1966 yılına ait olduğunu fark etti.

Tek isteği, ait oldukları kişilere ulaşması

Evde eski mektup ve fotoğrafları bulan Kerem Top, "Mektupların içeriği oldukça duygusal ve özel. Bunların bir zamanlar birilerine çok şey ifade ettiğini hissediyorum. Belki bir aile yadigarıdır, belki de hiç ulaşamamış mesajlardır," diyen genç, duyarlı vatandaşların yardımıyla iz sürebileceğini umuyor. Bulunan mektuplarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak isteyenlerin kendisiyle iletişime geçmesi çağrısında bulunan genç, "Mektup ve fotoğraflarını sahibine ulaştırmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERAP TEKBIÇAK - Genel
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