TEM Otoyoluna Çıkan İnekler Trafiği Tehlikeye Soktu

TEM Otoyoluna Çıkan İnekler Trafiği Tehlikeye Soktu
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TEM Otoyoluna Çıkan İnekler Trafiği Tehlikeye Soktu
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Sahibinden kaçan inekler TEM Otoyoluna girerek trafikte tehlike oluşturdu. Polis ekipleri inekleri yakalamak için çalışma başlattı.

TEM otoyoluna çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşattı

Trafiği tehlikeye sokan inekleri polis ekipleri yakalamaya çalıştı

İSTANBUL - Sahibinden kaçan inek TEM Otoyoluna girdi. Trafikte tehlike oluştururken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafiği tehlikeye düşüren ineklerin peşine polis ekipleri düştü.

Sahibinden kaçan İnekler Esenyurt TEM otoluna girdi. Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, aniden sürücülerin önüne çıktı. Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini beklerken, kimisi ise korna çalarak ineklerin yoldan çıkarmaya çalıştı. Polis ekipleri inekleri yakalamak için çalışma çalıştı. İlginç anlar cep telefonu tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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