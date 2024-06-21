TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

BOLU - Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu başlarken, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Gidiş yolculuğunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nun ve D-100 Kara yolunun Bolu geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölge trafik zaman zaman aksıyor. Akıcı yoğunluğun aralıklarla devam ettiği Bolu geçişinde, trafik ve karayolları ekipleri yollardaki olumsuzluklara hızlıca müdahale ederek trafiği aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akıcı yoğunluğun aralıklarla pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.