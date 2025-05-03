TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10'da...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10'da...
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10'da hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10'da hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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