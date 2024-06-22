Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
9 günlük Kurban Bayramının sona ermesine bir gün kala Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yoğunluk özellikle Antalya, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda yaşanıyor.
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
AFYONKARAHİSAR - 9 günlük Kurban Bayramının sona ermesine bir gün kala Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu başladı.
Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da ki karayollarında araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yoğunluğun özellikle kenti Antalya, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda olduğu gözlendi. Trafiğin aksamaması için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ekipler denetimleri de elden bırakmadı. Öğle saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artarak devam etti. Yoğunluğun gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel