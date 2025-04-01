Tatil Dönüşü Yollar Kalabalıklaştı
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dönüş yolculuklarına başladı. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı bir trafik yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri yollar üzerinde önlemler aldı.
Tatilin bitmesini beklemeyenler bayramın son gününde yollara çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştu
SAKARYA - Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri ise yollarda önlemlerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Genel