Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu

İstanbul'da evlenerek Taksim Meydanı'nda düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı, İstanbul'da evlenen yabancı çiftlerin bu sene de düğün çekimleri için uğrak noktası oldu. Çinli bir çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı'na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren gelin ve damat, İstiklal Caddesi üzerinde ve nostaljik tramvay önünde poz verdi. Yabancı gelin ve damadı gören vatandaşların cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Taksim Meydanı bu sene de düğün çekimi yapmak isteyen yabancı çiftlerin uğrak noktası oldu.

Çinli gelin damadı gören Erhan Çelebi, "Önce Allah mesut etsin diyoruz evlenen kişilere. Burayı beğendikleri için, Taksim Meydanı meşhur olan bir yer olduğu için hep burayı seçiyorlar. Biz bununla gurur duyuyoruz. Çok iyi, biz de seviniyoruz, biz de onlar gibi mutlu oluyoruz. Geliyorlar fotoğraf çekiyorlar, eğleniyorlar, gidiyorlar gören kişiler de mutlu oluyor" dedi. - İSTANBUL