Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu
Haber Videosu

İstanbul'da evlenerek Taksim Meydanı'nda düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift, ilgi odağı oldu. Taksim Meydanı, yabancı çiftlerin düğün çekimi için tercih ettiği bir yer haline geldi.

İstanbul'da evlenerek Taksim Meydanı'nda düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı, İstanbul'da evlenen yabancı çiftlerin bu sene de düğün çekimleri için uğrak noktası oldu. Çinli bir çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı'na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren gelin ve damat, İstiklal Caddesi üzerinde ve nostaljik tramvay önünde poz verdi. Yabancı gelin ve damadı gören vatandaşların cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Taksim Meydanı bu sene de düğün çekimi yapmak isteyen yabancı çiftlerin uğrak noktası oldu.

Çinli gelin damadı gören Erhan Çelebi, "Önce Allah mesut etsin diyoruz evlenen kişilere. Burayı beğendikleri için, Taksim Meydanı meşhur olan bir yer olduğu için hep burayı seçiyorlar. Biz bununla gurur duyuyoruz. Çok iyi, biz de seviniyoruz, biz de onlar gibi mutlu oluyoruz. Geliyorlar fotoğraf çekiyorlar, eğleniyorlar, gidiyorlar gören kişiler de mutlu oluyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası

İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.