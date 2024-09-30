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SOLOTÜRK'ün Adana Semalarındaki Nefes Kesen Prova Uçuşu

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Adana'da TEKNOFEST öncesinde SOLOTÜRK'ün F-16'lar ile gerçekleştirdiği prova uçuşu büyük ilgi gördü. Pilotlar yaklaşık 30 dakika süren akrobatik gösterileriyle izleyenleri şaşırttı.

Adana semalarında SOLOTÜRK nefes kesti

ADANA - TEKNOFEST'e sayılı günler kala Adana semalarında SOLOTÜRK'ün F-16'larla yaptığı prova uçuşu nefes kesti.

Adana'da TEKNOFEST'in başlamasına sayılı günler kala kenti festival heyecan sardı. SOLOTÜRK bugün festival günü yapacağı gösterinin provasını yaptı. Adana semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca SOLOTÜRK pilotları F-16 ile akrobat hareketlerde yaptı. Yapılan prova adeta nefesleri kesti.

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SOLOTÜRK'ün Adana Semalarındaki Nefes Kesen Prova Uçuşu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Genel
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