Şoför, Sıcaktan Bunalan Çocukları Dondurmayla Serinletti

Şoför, Sıcaktan Bunalan Çocukları Dondurmayla Serinletti
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Adana'da otobüs şoförü, sıcaktan etkilenen çocuk yolcularına dondurma ikram ederek onların serinlemesini sağladı. Şoför, dondurma günü diyerek çocukları sevindirirken, bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şoför, sıcaktan bunalan çocukları dondurmayla serinletti

ADANA - Adana'da bir otobüs şoförü sıcaktan bunalan çocukları dondurma ile serinletti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi aştı. Kentte özel halk otobüsü süren bir şoför ise çocuk yolcularının sıcaktan etkilendiğini fark etti. Bunun üzerine bir dondurmacı önünde otobüsü durduran şoför, çocuklar için dondurma alıp onlara ikram etti.

'Otobüs şoförü öcü değil. Bugün dondurma günü, çocukları sevindirelim' diyerek dondurmaları dağıtan şoförün videosu sosyal medyada ilgi gördü. Dondurma alan çocuklar sevinirken aileler ise şoföre teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİS AKIN AĞAÇDALI - Genel
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