Siverek'te İsrail protestosu

Siverek'te İsrail protestosu
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Siverek'te İsrail protestosu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüzlerce kişi, Filistin'in Refah kentinde İsrail tarafından yapılan katliamı sesiz yürüyüşle protesto etti.

Siverek'te sesiz yürüyüşle İsrail protesto edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüzlerce kişi, Filistin'in Refah kentinde İsrail tarafından yapılan katliamı sesiz yürüyüşle protesto etti.

Siverek'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Gazze Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla ilçenin Kanlıkuyu Parkı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze ve Refah'ta gerçekleştirdiği katliam ve soykırımı sesiz yürüyüşle protesto etti. İlçenin Hürriyet Caddesi'nde bulunan Lezgo Parkı'na kadar pankartlar eşliğinde yürüyüş yapan vatandaşlar, burada da sesiz bir şekilde bir süre oturma eylemi yaptı. Yürüyüş, Filistinliler için yapılan dualarla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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