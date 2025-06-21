Sivas'ta Motorize Polisi, Sınava Geç Kalan Öğrenciyi Kurtardı

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Sivas'ta YKS sınavına geç kalan bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Motorize polisler, öğrencinin kimliğini evden alarak son anda sınav salonuna yetiştirdi.

Sınava geç kalan adayların imdadına motorize polisler yetişti

Sivas'ta bugün gireceği YKS sınavında kimliğini evinde unutan bir öğrencinin yardımına motorize polisler yetişti, evinden kimliği alınan öğrenci son dakika sınava yetiştirildi

SİVAS - Sivas'ta bugün gireceği YKS sınavında kimliğini evinde unutan bir öğrencinin yardımına motorize polisler yetişti, evinden kimliği alınan öğrenci son dakika sınava yetiştirildi.

Bugün tüm yurtta 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu YKS sınavı, önceki sınavlarla benzer görüntülere sahne oldu. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girecek olan M.M.D isimli öğrenci kimliğinin yanında olmadığını fark etti. Öğrencinin yardımına motorize ekipler yetişti. Ekipler adayın beyanı ile kimliğin bulunduğu düşünülen adrese gitti. Kimliğin orada olmadığı anlaşıldı. Kimlik aranırken kimliğin evinde olduğu anlaşıldı. Motosikletli polis memuru önce evden kimliği sonrada öğrenciyi bulunduğu yerden alarak, sınava bir dakika kala sınav salonuna yetiştirmeyi başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Genel
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