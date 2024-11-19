Sis Nedeniyle İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapandı

Sis Nedeniyle İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapandı
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Sis Nedeniyle İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapandı
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, Boğaz'da çift yönlü gemi trafiğinin durmasına neden oldu. Sarıyer'de küçük tekneler sis bulutları arasında kaybolurken, Boğaz'da kartpostallık manzaralar oluştu.

Sis etkili oldu, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Boğaz trafiği de sisten etkilendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sarıyer'de küçük teknelerin sis bulutları arasında kaybolduğu gözlendi. Boğaz'da ortaya çıkan kartpostallık manzara kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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