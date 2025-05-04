Sırrı Süreyya Önder son yolcuğuna uğurlanıyor

Sırrı Süreyya Önder son yolcuğuna uğurlanıyor
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Sırrı Süreyya Önder son yolcuğuna uğurlanıyor Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sırrı Süreyya Önder son yolcuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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