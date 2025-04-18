Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

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Hastane, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun genel olarak aynı kaldığını ve yoğun bakım tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: "Genel durumu aynı, yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir"

İSTANBUL - Hastaneden yapılan açıklamada TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in genel durumunun aynı olduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hastamız Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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