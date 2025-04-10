Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor

Tarih belli gibi! Donald Trump'tan "Türkiye" kararı

Sincan'da Lise Öğrencilerinden Polislere Karanfil Sürprizi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'da lise öğrencileri, polis memurlarına sürpriz yaparak karanfil dağıttı. Öğrenciler, bu organizasyon ile polislere olan minnettarlıklarını ifade etti ve güvenlik güçlerinin toplumdaki önemini vurguladı.

Sincan'da bulunan lise öğrencileri polis memurlarına sürpriz yaparak karanfil dağıttı

ANKARA - Sincan'da lise öğrencileri gündeme ilişkin basın açıklaması ihbarını alan polislere sürpriz yaptı. Olay yerine gelen ekiplere öğrenciler karanfil dağıttı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 12'inci sınıf öğrencileri, Lale Meydanı'nda polislere sürpriz yapmak için bir araya geldi. Farklı okullardan bir araya gelen öğrenciler, öğretmenler eşliğinde toplanarak Lale Meydanı'na geldi. 12'inci sınıf öğrencisi Resul Kapusuz konuşmasında bunun bir basın açıklaması değil sürpriz olduğunu duyurdu.

Kapusuz, öğrenciler adına yaptığı konuşmada, "Bizler, bu ülkenin gençleri olarak, sizleri sadece bir meslek grubu olarak değil; cesaretin, fedakarlığın, adaletin ve güvenin ete kemiğe bürünmüş hali olarak görüyoruz. Sokakların sessizliğinde, gecenin karanlığında, kalabalığın arasında, görünmeyen bir kalkan gibi bizi koruyorsunuz. Siz varken, biz kendimizi emniyette hissediyoruz. Siz varken, ailelerimiz içi rahat uyuyabiliyor. Siz varken, bu ülkenin geleceği karanlık değil, aydınlık oluyor" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, alanda bulunan polis memurlarına karanfil dağıttı. Yapılan organizasyona, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.