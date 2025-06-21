Sınava Geç Kalan Öğrencinin Ailesinden Gazetecilere Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna 1 dakika geç kalan öğrenci salona alınmadı, ailesi gözyaşı dökerek gazetecilere tepki gösterdi.

Sınava geç kalan öğrencinin ailesinden gazetecilere tepki

Sınava alınmayınca gözyaşı döktü

KAYSERİ - İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı TYT oturumu ile başladı. Kayseri'de sınava 1 dakika geç kalan öğrenci salona alınmazken, ailesi gazetecilere tepki gösterdi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan TYT ile başladı. Kayseri'de öğrenciler de sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Sınavın başlamasıyla öğrenciler salonda, aileleri ise okul dışında ter dökmeye başladı.

1 dakikayla geç kaldı, gözyaşını tutamadı

Öte yandan, sınava gireceği okula 1 dakika geç gelen öğrenci salona alınmadı. Öğrenci okul kapısı önünde gözyaşı dökerken, ailesi ise görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Genel
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.