Sınava geç kalan öğrencinin ailesinden gazetecilere tepki

Sınava alınmayınca gözyaşı döktü

KAYSERİ - İki gün sürecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı TYT oturumu ile başladı. Kayseri'de sınava 1 dakika geç kalan öğrenci salona alınmazken, ailesi gazetecilere tepki gösterdi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan TYT ile başladı. Kayseri'de öğrenciler de sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Sınavın başlamasıyla öğrenciler salonda, aileleri ise okul dışında ter dökmeye başladı.

1 dakikayla geç kaldı, gözyaşını tutamadı

Öte yandan, sınava gireceği okula 1 dakika geç gelen öğrenci salona alınmadı. Öğrenci okul kapısı önünde gözyaşı dökerken, ailesi ise görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.