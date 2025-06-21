Sınav Merkezine Geç Kalan Adayın Sakin Ayrılışı Dikkat Çekti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Yüksek Öğretim Sınavı'nın TYT oturumuna geç kalan bir aday, kapıda beklerken sakinliğiyle dikkat çekti. Görevlinin 'giremezsin' demesi üzerine aday geri döndü. Sınav esnasında hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması ise adaylar ve aileler üzerinde olumsuz etki yarattı.

Salına salına yürüyerek geç kaldığı sınav merkezinden arkasına bakarak geri döndü

HATAY - Hatay'da Yüksek Öğretim Sınavı'nın ilk maratonu olan TYT'ye 31 bin 656 aday katıldı. Sınava geç kalan ve sakin haliyle kapıya gelen bir aday, görevlinin '3 dakika geç kaldın, giremezsin' demesiyle sınav merkezinden ayrıldı.

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı 7 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Cumartesi sabah yapılan Temel Yeterlilik Sınavı oturumuna 47 bin 424 aday katıldı. Adaylar ve aileleri sabahın ilk saatleriyle birlikte okullara akın ettiler. Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nde yoğunluk yaşandı. Saatlerin 10.00'u göstermesiyle kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda son dakikalarda yetişenler olduğu gibi geç kalan ise sınava alınmadılar. Üniversite sınavına son anda yetiştiğini düşünen adayın, kapıların kapandığı halde sakin bir şekilde davranması dikkat çekti. Sakin halleriyle kapıya gelen adayın, görevlinin '3 dakika geç kaldın, giremezsin' demesiyle aday salına salına geri dönerek sınav merkezinden ayrıldı.

Sınav esnasında hava sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıysa adaylara ve kendilerini bekleyen ailelerine ter döktürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Genel
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.