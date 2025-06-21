Sınav Giderken Araçları Arızalandı, Polisler Yardım Etti

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Sınav Giderken Araçları Arızalandı, Polisler Yardım Etti
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Bursa'da YKS sınavına giderken arızalanan aracında kalan genç kız, polislerin yardımıyla zamanında sınavına yetiştirildi. Arıza yapan araç yol kenarına çekilerek, genç kız ve ailesi trafikte başarılı bir şekilde okula ulaştırıldı.

Sınava giderken araçları arızalandı, gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da trafik ekipleri, sınava giderken yolda kalan genç kızın imdadına yetişti

BURSA - Bursa'da babasının aracıyla YKS sınavına giderken yolda kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu. İzmir yolu üzerinde ailenin bulunduğu araç arızalandı. Polisler önce aracı iterek yol kenarına aldı. Araçtan inen üniversiteli adayı genç kız geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri genç kızı ve ailesini sınava gireceği okula araçlarıyla yetiştirdi.

Alınan bilgiye göre, olay İzmir Yolu Timsah Arena stadyumu önünde yaşandı. Acemler'den İzmir yönüne giden ailenin aracı arıza yaptı. Polisler aracı iterek yo kenarına taşıdı. Araçtan inen üniversite sınavına girecek genç kız gözyaşlarına boğuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızı teselli edip "seni yetiştireceğiz" dediler. Resmi trafik ekibine alınan aile hemen okula yetiştirildi. Bursa Polisi bu hareketle de bir kez daha gönüllere girmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - Genel
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