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Sıcaktan kaçan piknikçiler yağmura yakalandı

Sıcaktan kaçan piknikçiler yağmura yakalandı
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Batman'ın Sason ilçesinde yüksek sıcaklardan kaçarak serinlemek için mesire alanına giden vatandaşlar, aniden bastıran yağmura yakalandı. Bayram tatilinin son günü ve hafta sonunu ailesiyle piknik yaparak geçirmek için Sason ilçesinde bulunan doğal mesire alanlarına akın eden vatandaşlar, aniden yağan yağmurun azizliğine uğradı.

Sıcaktan kaçan piknikçiler yağmura yakalandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yüksek sıcaklardan kaçarak serinlemek için mesire alanına giden vatandaşlar, aniden bastıran yağmura yakalandı.

Bayram tatilinin son günü ve hafta sonunu ailesiyle piknik yaparak geçirmek için Sason ilçesinde bulunan doğal mesire alanlarına akın eden vatandaşlar, aniden yağan yağmurun azizliğine uğradı. Vatandaşlardan kimisi pikniğini yarıda keserek aracıyla evine dönerken, bazıları da kendilerini battaniye ve örtüye sararak ağaçların altına sığındı.

Bayram tatilini yakınlarının yanında geçirmek için Bursa'dan geldiklerini ve son günü Sason'da bulunan tarihi Sevek Mesire alanında geçirmek için ailece geldiklerini belirten Yakub Melik Parlak, yağmurdan dolayı pikniklerini yarıda kesmek zorunda kaldıklarını söyledi. Parlak, "Batman çok sıcak, Sason serin olduğu için buraya pikniğe geldik. Geldik ama yağmura yakalandık. Herkes bir yerlere kaçıştı. Bizde burada battaniyelere sığınmaya çalıştık" dedi.

Safiye Akgül ise, sıcaktan kaçarak buraya geldiklerini dile getirerek, yağmura yakalandıklarını ve döneceklerini kaydetti.

Behçet Aku da, piknik yapmaya çalışırken yağmura yakalandıklarını, yemeklerini ve minderlerini yerde bırakarak kaçtıklarını dile getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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