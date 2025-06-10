Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havada bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi.

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da, piknik yapan ailelerin çocukları, sıcaktan bunalınca çareyi süs havuzunda buldu. Havuz çevresinde oluşan kalabalık, adeta sahil havası estirdi. Bazı çocuklar ayakkabılarını çıkarıp suya girerken, bazıları da elbiseleriyle birlikte suyun keyfini çıkardı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlarda çocuklar hem serinledi hem de doyasıya eğlendi. Aileler ise gölgelik alanlarda çocuklarını izleyerek vakit geçirdi.