Serinleten yardım: Sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere vantilatör dağıtıldı

Serinleten yardım: Sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere vantilatör dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Serinleten yardım: Sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere vantilatör dağıtıldı
Haber Videosu

Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye vantilatör dağıtıldı. Sıcak nedeniyle hasta çocuklarıyla dışarıda oturan ve vantilatörü alınca sevinen kadının duygulanması yürekleri dağladı.

Serinleten yardım

Sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere vantilatör dağıtıldı

Vantilatör alan Ayşe Demirdirek:

"Bu vantilatör bizi rahatlatacak"

Ogün Sever Okur:

"Dağıtımlar devam edecek"

ADANA - Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye vantilatör dağıtıldı. Sıcak nedeniyle hasta çocuklarıyla dışarıda oturan ve vantilatörü alınca sevinen kadının duygulanması yürekleri dağladı.

Son yıllarda artan sıcaklardan dolayı Adana'nın birçok ilçesinde maddi durumu iyi olmayan yüzlerce aile zorluk çekiyor. Kentte faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği ise yüzlerce aileye vantilatör dağıtımı gerçekleştirdi. Ailelere bu dağıtım ile biraz daha rahat ortam sağlandı.

Sıcaktan bunaldığı için hasta çocuklarıyla dışarıda oturan ve vantilatörü alınca sevinen kadının duygulanması yürekleri dağladı.

"Vantilatör bizi rahatlatacak"

Vantilatör alıp sevinen 3 çocuk annesi Ayşe Demirdirek, "3 çocuğum var ve sıcaklar nedeniyle hep dışarıda oturuyoruz. 1 çocuğumun fıtığı var ve kalbi delik. Bu vantilatör en azından bizi biraz daha rahatlatacak" dedi.

"Yüzlerce aileye dağıttık"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Özellikle bu çinkolu evlerde klima takılsa dahi bir etkisi olmuyor. O nedenle vantilatör en iyisi. Çocuklar genelde sıcaktan dolayı isilik oluyor. Adana sıcağına karşı en azından bir nebzede olsa bu vantilatörler iyi geliyor. Şimdiye kadar yüzlerce aileye dağıttık ve yaz bitene kadar dağıtmaya devam ediyoruz. Yazın vantilatör, kışında soba dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Çad, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en fakir ülkelerinden! ABD'ye vizeyi askıya aldılar
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.