Serinlemek için kendi havuzlarını yaptılar

Bin 500 liraya 4 kişilik havuz yaptı

DÜZCE - Düzce'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince, serinlemek isteyen mahalle sakinleri bahçeye bin 500 liraya 4 kişilik havuz yaptı.

Hava sıcaklıklarının her geçen gün arttığı Düzce'de vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya devam ediyor. Aziziye Mahallesi'nde mahalle sakinleri sokak arasında tahta, halı ve naylon kullanarak bin 500 liraya 4 kişinin rahatlıkla girip yüzebileceği havuz yaptı. Denizde boğulma olaylarının sıklıkla duyulması sebebiyle böyle bir şey yaptıklarını vurgulayan Bülent Oylu, "Can sıkıntısı ile hava sıcaklığı birleşince böyle bir şey yaptık. Tahtaları aldık etrafını kapattık. Altına halı koyduk, daha sonra branda koyduk. Burada 4-5 kişi aynı anda yüzebilir. Toprağın suyu çekmemesi için branda koyduk. Onun üzerine de ayaklarımız veya kafamız yaralanmaması için halı koyduk" şeklinde konuştu.

Yaptıkları havuzu ise en çok çocuklar çok sevdi.