Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandıANKARA 4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandı
ANKARA 4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel