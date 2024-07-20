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Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandı

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Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandıANKARA 4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA 4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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