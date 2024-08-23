Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Esenler'de trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İSTANBUL - Esenler'de trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a aşırı hız yapan bir otomobil çarpmıştı. Peksoy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan zanlı Muhammet Furkan Y. bugün sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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