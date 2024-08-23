Seferleri iptal edilen Karadağ yolcuları İstanbul Havalimanı'nda bekliyor

Seferleri iptal edilen Karadağ yolcuları İstanbul Havalimanı'nda bekliyor
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Seferleri iptal edilen Karadağ yolcuları İstanbul Havalimanı'nda bekliyor
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Karadağ'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul-Tivat seferi iptal edildi. İki gündür havalimanında mahsur kalan yolcular duruma tepki gösterdi.

Seferleri iptal edilen Karadağ yolcuları iki gündür İstanbul Havalimanı'nda bekliyor

İSTANBUL - Karadağ'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Montenegro'nun İstanbul-Tivat seferi iptal edildi. Seferleri iptal edilen ve iki gündür Karadağ'a gidemeyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda protesto ederek duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Air Montenegro'nun geçtiğimiz Çarşamba günü icra etmeyi planladığı İstanbul - Tivat seferi iptal edildi. Sefer iptalinin ardından aralarında kadın ve çocuklu ailelerin de olduğu yaklaşık 200 kişiden oluşan yerli ve yabancı birçok yolcu geceyi İstanbul Havalimanı'nda ve çevre otellerde geçirmek zorunda kaldı. İki gündür havalimanında adeta mahsur kalan yolcular dış hatlar terminali giden yolcu katında durumu protesto etti. Hem TGS yer hizmetleri hem de Havaş yer hizmetlerinden iki gündür herhangi bir yetkilinin kendilerine bilgilendirme yapmaması ve mağduriyetlerinin giderilmemesi üzerine bazı yolcular sinir krizi geçirdi. Bazı yolcular ise yaşananlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

İki gündür İstanbul Havalimanı'nda adeta mahsur kaldıklarını ve yaşananlardan kaynaklı son derece mağdur olduklarını dile getiren Farid Hasanov, "Bilet satarken paralarını alıyorlar. Sonrasında bu sabah saat 7 falandı bize kimse bir resmi açıklama vermedi. Sonra saat 07.00'da birisi geldi ve yanlış hatırlamıyorsam 'Sizin uçağınıza kuş çarpmış bugün bu uçuş olmayacak' dedi. Bizi otele yerleştirdiler. Tailwind Airlines ile bugün saat 13.00'da uçacaktık. Havalimanına geldik bekledik saatlerce bu uçağın da uçup uçmayacağı belli değilmiş. Bu arada Tailwind bizi Tivat'a değil, Podgoritsa'ya götürecekmiş oradan Tivat'a nasıl gideceğimiz belli bile değil. Ortada resmi bir açıklama yok, bir yetkili yok kimse bir açıklama vermiyor. Bilet gişesine geliyoruz bilgi vermiyor. Havaş'a gönderiyor, Havaş'takiler bize 'Sorun bizden kaynaklı' değil diyor. Kimse hiçbir yerde açıklama vermiyor. 24 saate yakın biz burada mağdur bir şekilde bekliyoruz. İnsanlardan yaşlı olanlar var hasta olanlar var çocuklu aileler var. Biletlerimizi de iptal edemiyoruz. Zaten iki günümüz burada yandı. Kimse bize yardımcı olmuyor yetkili yok en son polisler geldi bize yardımcı olmaya çalıştı ama yine ortada bir şey yok hala bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(LS-SB-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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