'Savarona' yenilenmiş haliyle denize kavuştu

'Savarona' yenilenmiş haliyle denize kavuştu
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'Savarona' yenilenmiş haliyle denize kavuştu
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Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona yatı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde onarıldı ve tekrar denize indirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona yatın kapsamlı onarımı İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yapıldı. Bakım ve onarım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı Savarona isimli gemi tekrardan denize indirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği yatı Savarona, Deniz Kuvvetleri tarafından tekrar hizmete alım faaliyetleri kapsamında 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda havuza alarak bakım-onarım faaliyetlerine başlanmıştı. Aslına sadık kalınarak yapılan onarım çalışmalarının ardından tekrardan denize indirilerek deneme sürüşleri yapıldı.

Savarona'nın ilginç hikayesi

1989 yılında hurdaya çıkartılan Savarona haberin basında yer alması sonrasında, 49 yıllığına Türk iş insanı ve armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralandı. Sadıkoğlu'nun firması, Tuzla Tersanesi'nde üç yıllık onarım sürecinde 45 milyon dolarlık harcama ile gemiyi tamamen yeniledi. Orijinal buhar türbini motorları sökülerek, yerine modern Caterpillar dizel motorlar takıldı. Yenilenen gemi, turizm amacıyla kullanıldı. Atatürk'e ait oda müze olarak, aslına uygun biçimde muhafaza edildi. Ardından Sadıkoğlu'nun sözleşmesi 2013'te iptal edildi ve Savarona, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralındı. Kuruçeşme'de demirli bulunan Savarona yatı 2019 yılının ortalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. Yat, Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'na getirildi ve milli korvet TCG'nin yakınına konuşlandırılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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