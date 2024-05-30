Sarıkamış'ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Kars'ta çöp konteynerinde yiyecek arayan boz ayılar kamerada

KARS - Sarıkamış'ta boz ayılar cadde ve sokaklarda cirit atıyor. Boz ayıların çöp konteynerinde yiyecek aramaları cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, vatandaşlarla iç içe yaşamaya başladı. Hemen hemen her gün ilçe merkezinde boz ayıları görmenin mümkün olduğu Sarıkamış'ta 2 ayının çöp konteynerini devirerek yiyecek araması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Bir boz ayının ayağa kalkarak etrafı gözlediği, diğerinin ise çöp konteynerinin içerisinde karnını doyurması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Özellikle ilçe çöplüğü ve merkez TOKİ lojmanlarında sık sık görülen boz ayılar, artık vatandaşları da umursamıyor. Herksin gözleri önünde çöpleri karıştırarak yiyecek arayan boz ayılar, bazen de lojmanların giriş kapısının önüne kadar geliyor. Karınları doyuran boz ayılar ise salına salına Sarıçam ormanlarının yolunu tutuyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ayrıca boz ayının konteyneri devirmesi ve vatandaşların ayılarla ilginç diyalogları yer alıyor.