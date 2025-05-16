Rusya Heyeti Barış Görüşmeleri Sonrası Konsolosluktan Ayrıldı

Rusya Heyeti Barış Görüşmeleri Sonrası Konsolosluktan Ayrıldı
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Rusya Heyeti Barış Görüşmeleri Sonrası Konsolosluktan Ayrıldı
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İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından Rusya heyeti, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden İstanbul Başkonsolosluğuna geçti ve burada kısa bir süre kaldıktan sonra konsolosluktan ayrıldı.

Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı

İSTANBUL - İstanbul'daki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden İstanbul Başkonsolosluğuna geçen Rusya heyeti, konsolosluktan ayrıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların sona ermesinin ardından Rus heyet, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılarak Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti. İçeride kısa bir süre kalan heyet ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkış yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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