Rus Heyeti Dolmabahçe Ofisi'nde Barış Masası İçin Görüşmelere Başladı

Rus Heyeti Dolmabahçe Ofisi'nde Barış Masası İçin Görüşmelere Başladı
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması amacıyla İstanbul'da kurulacak barış masası için Rus heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne girdi. Türkiye-ABD-Ukrayna heyetlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleşecek.

Rus heyeti Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine giriş yaptı

İSTANBUL - Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masası için Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Görüşmelerin ilk etabı Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona ererken, ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı yapılacak. Görüşmeye katılacak Rus heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Genel
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