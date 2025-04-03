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Rızasız Fotoğraf Paylaşımı Suç Sayılıyor

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Avukat Mücahit Küçük, sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğrafların suç unsuru olduğunu belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde böyle bir paylaşım yapan bir bireye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği ve Yargıtay tarafından onandığı vurgulandı. Küçük, kişisel verilerin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Fotoğraf paylaşırken bir kez daha düşünün

KAYSERİ - Avukat Mücahit Küçük, sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğrafların suç unsuru olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu.

Avukat Mücahit Küçük, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sosyal medyada rızasız paylaşılan fotoğraflarla ilgili olarak bilgi verdi. Bir kişinin bu konudan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın da Yargıtay tarafından onandığını kaydeden Küçük, "Arkadaşıyla beraber çekindiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan vatandaşa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve bu cezanın da ilk başta bölge adliye mahkemesinde beraat kararının kaldırılarak ceza verildiği, daha sonrada Yargıtay'a giderek bu cezanın onandığı görülmüştü. Kişisel verilerin korunması anayasamıza 2011 yılında değişiklikler ile eklendi. Anayasaya göre herkes kendi kişisel verileri ile ilgili korunmasını isteme hakkına sahip. Bunun içinde gerekli gerekli düzenlemelerin kanunla yapılacağı anayasada belirtildi. Bu kanunda kişisel verinin tanımını yapmak önemli. Kişisel veri, kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilen bir hale getiren her türlü bilgi ve belgedir. Bu kanunda da kişisel veri iki farklı gruba ayrılmıştır" dedi.

"Rızasız paylaşım yapılmamalı"

Rızasız paylaşım yapılmaması gerektiğinin altını çizen Avukat Küçük, "Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunundaki tanımlamaya paralel olarak da ceza kanunun 136. Maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi de suç olarak tanımlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu madde özel hayata ve özel hayatın gizliliğini alanlara karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu suçun başlığında her ne kadar kişisel verilerin başkasına verilmesi ve ele geçirilmesi olarak tanımlanmışsa da maddenin içeriğinde kişisel verilerin yayılması da suç olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bu olayda da yapılan paylaşım kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde başkalarına yayıldığında Yargıtay söz konusu cezayı onamıştır. Hukuka herhangi bir aykırılık bulmamıştır. "Her çekindiğimiz fotoğrafı paylaşamayacak mıyız?" sorusuna cevap olarak ise eğer kişilerin rızası var ise bu rıza eylemi hukuka aykırı olmaktan çıkarır ve hukuka uygun hale getirildiğinde yapılan her paylaşım suç oluşturmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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