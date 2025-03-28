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Ramazan Bayramı Tatilinde Yollar Kalabalıklaştı

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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine giden sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli geçişinde dikkati çekiyor. Ekipler, sürücü güvenliği için gerekli tedbirleri aldı.

Tatilcilerin yollardaki yoğunluğu arttı

BOLU - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluğunu artırdı.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar sabah saatlerinde yola çıkmaya başladı. Bolu Dağı Tüneli geçişinde tatilcilerin yoğunluğu arttı. Bayram tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Araç yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülerin güvenliği için bugünden pazar gününe kadar Anadolu Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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