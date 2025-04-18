Prematüre Adar Bebek Göz Tedavisi İçin Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Prematüre Adar, göz tedavisi için helikopterle Van'a sevk edildi

AĞRI - Erken doğuma bağlı göz hastalığı tespit edilen 710 gramlık Adar bebek, ambulans helikopterle Van'a nakledildi.

Ağrı'da prematüre olarak dünyaya gelen Adar Çetin isimli bebek, erken doğuma bağlı gelişen göz hastalığı nedeniyle ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

20 Ocak 2025 tarihinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 25 hafta 4 günlükken ve 710 gram doğum ağırlığıyla dünyaya gelen Adar bebek, 87 gündür hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altındaydı. Erken doğuma bağlı olarak gelişen ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olabilen prematüre retinopatisi tanısı ile takip edilen bebekte, hastalığın ilerleme göstermesi üzerine ileri düzey tedavi kararı alındı.

Tedavi sürecinin gecikmeden başlatılması ve bebeğin sağlık durumunun nakil sırasında korunması amacıyla, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter devreye girdi. Adar bebek, alanında uzman sağlık ekiplerinin eşlik ettiği helikopter ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırıldı.