İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli

Sabiha Gökçen'de uçuşu olanlar dikkat! Birçok sefer etkilenecek
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Prematüre Adar Bebek Göz Tedavisi İçin Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da dünyaya gelen 710 gramlık Adar bebek, erken doğuma bağlı göz hastalığı nedeniyle ambulans helikopterle Van'a nakledildi. Hızla müdahaleye ihtiyaç duyan bebek, uzman sağlık ekiplerinin gözetiminde tedavi için sevk edildi.

Prematüre Adar, göz tedavisi için helikopterle Van'a sevk edildi

AĞRI - Erken doğuma bağlı göz hastalığı tespit edilen 710 gramlık Adar bebek, ambulans helikopterle Van'a nakledildi.

Ağrı'da prematüre olarak dünyaya gelen Adar Çetin isimli bebek, erken doğuma bağlı gelişen göz hastalığı nedeniyle ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

20 Ocak 2025 tarihinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 25 hafta 4 günlükken ve 710 gram doğum ağırlığıyla dünyaya gelen Adar bebek, 87 gündür hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altındaydı. Erken doğuma bağlı olarak gelişen ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olabilen prematüre retinopatisi tanısı ile takip edilen bebekte, hastalığın ilerleme göstermesi üzerine ileri düzey tedavi kararı alındı.

Tedavi sürecinin gecikmeden başlatılması ve bebeğin sağlık durumunun nakil sırasında korunması amacıyla, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter devreye girdi. Adar bebek, alanında uzman sağlık ekiplerinin eşlik ettiği helikopter ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.