Polis Haftası'nda Esnaflardan Sürpriz İhbar

İhbara geldiler, pasta yediler

Esnaflardan ekiplere Polis Haftası sürprizi

KAYSERİ - Kayseri'de bir grup esnaf, Polis Haftası dolayısıyla kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gören esnaflar Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ekiplere sürpriz yapmak istedi. Esnaflar aralarında kavga ediyor gibi yaparak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ardından olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kavga eden esnafları ayırmak için araçlarından indiği sırada konfeti patlatılarak pasta getirildiğini görünce hem şaşırdı hem de duygulandı. Esnaflar tarafından haftaları kutlanan ekipler, kendilerini duygulandırdıkları için de esnaflara teşekkür etti.

Polis Teşkilatı'nın haftasını kutlayan esnaf Mehmet Demirdoğan, can ve mal güvenliklerini sağlayan polislere teşekkür etti.