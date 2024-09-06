Polat çiftinin avukatı tahliye ile ilgili açıklamalarda bulundu
İSTANBUL Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz açıklamalarda bulundu.
Polat çiftinin avukatı tahliye ile ilgili açıklamalarda bulundu
İSTANBUL Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel