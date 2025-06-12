Pendik'te Motosiklet Kazası: Küçük Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik sahilinde bir motosikletin yasak olan yürüyüş yoluna girerek küçük bir çocuğa çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan çocuğun sağlık durumu iyi. Vatandaşlar motosikletlerin sahil bandına girmesine tepki gösterdi.

Pendik sahilinde motosiklet kazası kamerada: Küçük çocuk yaralandı

İSTANBUL - Pendik sahilinde yürüyüş yoluna giren motosiklet, küçük çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletlerin yasak olmasına rağmen sık sık sahil bandına girmesinden şikayet eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Sahili'ndeki balıkçılar barınağının yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, girilmesi yasak olan sahil yoluna giren bir motosiklet sürücüsü sahilde yürüyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Motosikletlilerin sık sık sahildeki yürüyüş yoluna girerek yasağı ihlal ettiğini belirten vatandaşlar, bu durumun risk oluşturduğunu söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"Neredeyse her gün bir sorun yaşanıyor"

Sahil bandının yürüyüş yolu olduğunu vurgulayan Murat Cevizli, "Sanki motosikletliler değil de yayalar onların yoluna giriyormuş gibi bir durum var. O kadar çok motosikletli var ki, burada neredeyse her gün bir sorun yaşanıyor. Polislerimiz ellerinden geleni yapıyor ama ne yazık ki önüne geçilemiyor. Dün akşam da üzücü bir kaza meydana geldi. Gerçekten hem üzgünüz hem de mağduruz. Bu alanın tamamen yayalara bırakılması gerekiyor, motosikletlerin kesinlikle girmemesi lazım. Konvoy halinde geliyorlar. Tehlikeli hareketler yapıyorlar, hızla geçiyorlar. Durum gerçekten çok kötü, vahim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Genel
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.