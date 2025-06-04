Otoyola Atlayan Ördek Kurtarıldı

Otoyola Atlayan Ördek Kurtarıldı
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Ankara'da çevre yoluna atlayan bir ördek, duyarlı vatandaşlar ve trafik polislerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay, yolculuk esnasında ördeği gören bir vatandaşın koordine olmasıyla gerçekleşti.

Otoyola atlayan ördek, duyarlı vatandaşlar ve trafik polislerinin müdahalesi ile kurtarıldı

ANKARA - Ankara'da çevre yoluna atlayan ördek, yoldan geçen vatandaşların dikkati ve trafik polislerinin müdahalesi sayesinde ezilmekten kurtarıldı.

Olay Ankara-İstanbul çevre yolu Ayaş mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Oğuz Bor isimli vatandaş seyir halindeyken önündeki aracın bir anda yavaşladığını gördü ve kendisi de yavaşlayarak öndeki araç sahibinin yanına geldi. İlk olarak öndeki aracın arıza yaptığını düşünen Oğuz Bor, araç sahibinin otoyolda bir ördek kovaladığını gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Oğuz Bor, önündeki aracın sahibi ile koordine olarak kendi aracını ördeğin önünü kapatacak şekilde çekti. Daha sonra panik olan ördek, Bor'un aracının altına girerek saklandı.

Bir süre burada ördeği çıkartmak için uğraşan vatandaşlar, olay yerine gelerek güvenlik önlemleri alan trafik polislerinin yardımıyla aracın altına giren ördeği kurtardı. Oğuz Bor ise yaşanan tüm bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ördeğin ise koruma altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Genel
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