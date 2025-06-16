Otomobilin Altına Giren Yavru Kedi, Trafiği Kilitledi

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Otomobilin Altına Giren Yavru Kedi, Trafiği Kilitledi
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Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin altına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre çıkmadı. Olay, kedi için gülümseten anlara sahne oldu.

Otomobilin altına giren yavru kedi, trafiği kilitledi

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile giren kedi, uzun uğraşlar sonucu kendi kaçtı

BURSA - Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin altına giren yavru kedi, trafiği kilitledi. İtfaiye ekiplerinin 'kedi sesi' dinletmesine cevap veren minik kedi, ne yaptılarsa saklandığı yerden çıkmadı. Kısa süre sonra kendiliğinden çıkan kedi kaçarken, otomobil ise yoluna devam etti.

Yüzlerde tebessüm bırakan olay, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıklarda bekleyen başka bir otomobilden inip, yanındaki otomobilin altına giren yavru kedi, trafiği kilitledi. Sürücünün fark etmesi üzerine ne yaptıysa çıkmayan minik kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. İlk önce motor kısmı kontrol edilen otomobildeki kedi için 'kedi sesi' açan ekipler, karşılık buldu. Sese miyavlayarak cevap veren kedi ortaya çıkmayınca, ekipler oksijen tüpü ile hava tuttu.

İtfaiye ekipleri ne yapsa da çıkmayan yavru kedi, daha sonra herkesin etrafına bakındığı anda araçtan çıkıp uzaklaştı. Sürücü de, otomobilini alıp yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Genel
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