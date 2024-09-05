Otomobil üzerine çıkan keçinin beslenme keyfi kamerada

Otomobil üzerine çıkan keçinin beslenme keyfi kamerada
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Otomobil üzerine çıkan keçinin beslenme keyfi kamerada
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Bursa'da dışarıda otlayan keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapraklarını yedi. Keçilerin otomobildeki beslenme keyfi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otomobil üzerine çıkan keçinin beslenme keyfi kamerada

BURSA - Bursa'da dışarıda otlayan keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapraklarını yedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otlatılmak üzere dışarı salınan keçiler, bir süre otlandıktan ağaçlardaki yapraklara göz dikti.

Keçiler, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yaprakları yemeye başladı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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